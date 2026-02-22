Sanremo 2026 da Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Simona Ventura e Belen Rodriguez | le ultime sul Festival

Giorgia Cardinaletti ha annunciato di essere co-conduttrice di Sanremo 2026, dopo aver ottenuto il ruolo grazie alla sua recente esperienza televisiva. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di Simona Ventura e Belen Rodriguez, confermate come presentatrici principali. La produzione ha deciso di coinvolgere queste figure per attirare un pubblico più giovane e diversificato. La scelta mira a dare nuovo slancio alla kermesse, che si terrà tra pochi mesi.

Il Festival di Sanremo 2026 a quanto pare ci riserverà grosse sorprese. Le notizie delle ultime ore informano non solo la presenza di Giorgia Cardinaletti nel ruolo di co-conduttrice della finale, ma anche la presenza di Simona Ventura e di Belen Rodriguez (in un ruolo speciale). Meno 2 al Festival di Sanremo 2026 ma gli annunci di Carlo Conti a quanto pare non sono finiti. Proprio ieri sera durante il collegamento con il TG1 il presentatore ha colto di sorpresa Giorgia Cardinaletti, rivelando che proprio lei salirà sul palco del Teatro Ariston per affiancare lui e Laura Pausini in occasione della finale della kermesse canora.