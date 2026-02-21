sanremo 2026 giorgia cardinaletti co conduttrice della finale

Giorgia Cardinaletti prende il ruolo di co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, evento dedicato a Pippo Baudo. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere nuove voci femminili nel palcoscenico del festival, che quest’anno celebra i settantacinque anni della manifestazione. La cantante e conduttrice si prepara a intrattenere il pubblico con uno spettacolo ricco di sorprese. La serata si avvicina e l’attenzione cresce.

Milano, 21 febbraio 2026 - Nel Festival di Sanremo dedicato a Pippo Baudo si aggiunge il tassello di Giorgia Cardinaletti. La giornalista e conduttrice del Tg1 sarà infatti la co-conduttrice dell’ultima serata della 76esima edizione del Festival. Mai negli ultimi anni era successo che una giornalista del telegiornale salisse sul palco del Teatro Ariston in veste di co-conduttrice. I co-conduttori.. Ecco quindi la squadra di co-conduttori che dal 24 al 28 febbraio affiancheranno il duo Carlo Conti-Laura Pausini nella conduzione del Festival di Sanremo 2026. Nella prima serata il co-conduttore sarà l’attore turco Can Yaman, mentre la seconda sarà caratterizzata dalla presenza di Achille Lauro, del comico Lillo Petrolo e dell’attrice Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

