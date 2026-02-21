Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale
Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, prende parte alla serata finale di Sanremo 2026 per il suo ruolo di co-conduttrice, portando la sua esperienza televisiva sul palco. La sua presenza deriva dall’esigenza di coinvolgere un volto noto del giornalismo italiano, in una fase decisiva del festival. Cardinaletti si unisce a Carlo Conti e Laura Pausini, arricchendo la conduzione con il suo stile diretto e spontaneo. La serata si prepara a essere ricca di sorprese.
Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell’informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato, come da tradizione, nel corso dell’edizione serale del Tg1, con lo stesso Carlo Conti – direttore artistico e conduttore della kermesse – che ha scelto il telegiornale ammiraglio per svelare uno dei momenti più attesi della vigilia. Un passaggio simbolico, che rinsalda il legame storico tra il Festival e la Rai, e che aggiunge un nuovo tassello al mosaico del Sanremo 2026, edizione dal forte valore celebrativo, dedicata alla figura di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice nella serata finaleGiorgia Cardinaletti prenderà il ruolo di co-conduttrice nella serata finale del 76º Festival di Sanremo, organizzato per celebrare Pippo Baudo.
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo
Argomenti discussi: Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo; Laura Pausini si apre in un’intervista al TG1: Sanremo 2026 e il rimpianto su DiCaprio; Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e svela: Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip; Laura Pausini a TG1 Talks: il rapporto con i social e quel no a Leonardo DiCaprio.
Giorgia Cardinaletti al Festival di Sanremo 2026: l'annuncio di ContiGiorgia Cardinaletti sarà alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026. Annunciati anche i premi alla carriera. gazzetta.it
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di SanremoSarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. (ANSA ... ansa.it
! Giorgia Cardinaletti sarà la co-conduttrice di #Sanremo2026 nella serata finale, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. La proposta le è arrivata poco fa, in diretta al TG1. #TG1 x.com
#Tg1Talks, Laura Pausini: il primo #Sanremo da adolescente e l’esame di maturità. Link all’intervista completa: https://youtu.be/KYTYQRWQlTYsi=WPVLitcRhZ-1t0_n #Tg1 Giorgia Cardinaletti - facebook.com facebook