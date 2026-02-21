sanremo 2026 giorgia cardinaletti co conduttrice della serata finale

Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, prende parte alla serata finale di Sanremo 2026 per il suo ruolo di co-conduttrice, portando la sua esperienza televisiva sul palco. La sua presenza deriva dall’esigenza di coinvolgere un volto noto del giornalismo italiano, in una fase decisiva del festival. Cardinaletti si unisce a Carlo Conti e Laura Pausini, arricchendo la conduzione con il suo stile diretto e spontaneo. La serata si prepara a essere ricca di sorprese.

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell’informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato, come da tradizione, nel corso dell’edizione serale del Tg1, con lo stesso Carlo Conti – direttore artistico e conduttore della kermesse – che ha scelto il telegiornale ammiraglio per svelare uno dei momenti più attesi della vigilia. Un passaggio simbolico, che rinsalda il legame storico tra il Festival e la Rai, e che aggiunge un nuovo tassello al mosaico del Sanremo 2026, edizione dal forte valore celebrativo, dedicata alla figura di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

