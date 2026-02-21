Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026 l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1

Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1. La sua presenza si aggiunge a quella di Conti e Laura Pausini, creando un trio di conduttori molto atteso. La scelta mira a coinvolgere un pubblico più giovane e a dare un tocco di freschezza alla manifestazione. La serata promette di essere ricca di sorprese e momenti emozionanti.

Sarà Giorgia Cardinaletti a co-condurre, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, la finale del Festival di Sanremo 2026. L'invito alla giornalista è arrivato in diretta, durante l'ultima edizione del Tg1.

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo.

Colpo di scena in diretta al Tg1! Carlo Conti invita a sorpresa Giorgia Cardinaletti a condurre la finale di Sanremo

Fuori programma al Tg1: Carlo Conti chiede in diretta a Giorgia Cardinaletti di co-condurre l'ultima serata di Sanremo 2026.