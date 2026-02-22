Sanremo 2026 | +7 milioni e 1.300 posti di lavoro boom economico

Il Festival di Sanremo 2026 ha generato un incremento di 7 milioni di euro e ha creato 1.300 nuovi posti di lavoro. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori e investimenti nelle strutture ricettive e nei servizi locali. Le aziende coinvolte hanno registrato un aumento delle attività e delle entrate grazie all’afflusso di pubblico. La crescita economica si riflette anche sulle imprese della zona, che hanno visto un aumento dei ricavi. La manifestazione si conferma un evento chiave per il territorio.

Sanremo 2026: Un Festival da 252 Milioni di Euro, Crescita e Occupazione in Ciliegina. Il Festival di Sanremo si conferma un motore economico di rilevanza nazionale, chiudendo l'edizione 2026 con un giro d'affari di 252,1 milioni di euro. L'evento, che si è concluso recentemente, ha generato un valore aggiunto di circa 96 milioni di euro e ha contribuito all'attivazione di oltre 1.300 posti di lavoro in diversi settori. Questi dati sottolineano l'importanza crescente del festival come volano per l'economia italiana. L'impatto economico del Festival di Sanremo trascende la settimana della kermesse, estendendosi a diverse filiere produttive, dall'advertising all'ospitalità, generando un indotto significativo.