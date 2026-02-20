Sanità | +25% spese private 1 famiglia su 10 a rischio impoverimento
Nel 2023, le spese private per la sanità sono cresciute del 25%, portando una famiglia su dieci a rischiare di impoverirsi. La causa principale è l’aumento dei costi per visite, medicine e trattamenti, che spesso superano le possibilità di molte persone. Questa situazione porta un italiano su cinque a rinunciare alle cure o a posticiparle, soprattutto tra le fasce più deboli. La carenza di risorse pubbliche aggrava il problema e rende difficile garantire assistenza a tutti. La situazione si fa sempre più critica in alcune regioni del Paese.
La Salute a Due Velocità: Un Italiano su Cinque Rinuncia alle Cure. Un sistema sanitario nazionale sempre più sotto pressione spinge oltre un quinto della popolazione italiana più vulnerabile a rinunciare o ritardare cure mediche essenziali. Questa difficoltà, legata a barriere economiche, lunghe attese e complessità di accesso, evidenzia un divario crescente nell’accesso alle cure e mette a rischio la salute pubblica, acuendo le disuguaglianze sociali. Il problema, secondo recenti analisi, non è marginale ma strutturale, e richiede un intervento urgente. Un Peso Insostenibile per le Famiglie. La spesa sanitaria privata in Italia ha raggiunto livelli preoccupanti, superando il 25% del costo totale della sanità nel 2023, rispetto al 18,6% del 1980.🔗 Leggi su Ameve.eu
