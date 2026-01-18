Pazienti oncologici rimandati a casa farmaci mancanti e sprechi cronici | la sanità siciliana tra caos e opportunità
La sanità siciliana attraversa una fase complessa, caratterizzata da pazienti oncologici rimandati a casa, carenze di farmaci e sprechi di risorse. Questi problemi evidenziano criticità strutturali e operative, ma anche la possibilità di individuare opportunità di miglioramento. In un contesto in cui la realtà supera spesso la fantasia, è fondamentale analizzare le cause e individuare soluzioni concrete per garantire servizi più efficaci e sostenibili.
C’è un momento, nella vita civile, in cui la realtà supera la fantasia e somiglia a una commedia dell’assurdo. A Taormina, per esempio, i malati oncologici si sono presentati puntuali come orologi svizzeri per la loro chemioterapia, solo per sentirsi dire che il farmaco necessario era. evaporato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
