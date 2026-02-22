San Siro è terra di conquista | Troilo gela il Milan e regala il sogno al Parma di Cuesta

Troilo ha segnato il gol decisivo, causando la sconfitta del Milan a San Siro. La rete ha sorpreso i padroni di casa, incapaci di rispondere alla determinazione del Parma. La partita si è decisa in modo rapido, con i rossoneri che hanno mostrato poca solidità in difesa. Il risultato ha lasciato il pubblico senza parole, mentre i giocatori del Parma festeggiano un successo inaspettato. La squadra di Cuesta si prepara ora a nuove sfide.