San Siro è terra di conquista | Troilo gela il Milan e regala il sogno al Parma di Cuesta
Troilo ha segnato il gol decisivo, causando la sconfitta del Milan a San Siro. La rete ha sorpreso i padroni di casa, incapaci di rispondere alla determinazione del Parma. La partita si è decisa in modo rapido, con i rossoneri che hanno mostrato poca solidità in difesa. Il risultato ha lasciato il pubblico senza parole, mentre i giocatori del Parma festeggiano un successo inaspettato. La squadra di Cuesta si prepara ora a nuove sfide.
Il verdetto di San Siro è una sentenza che scuote le fondamenta del progetto tecnico rossonero: il Milan di Massimiliano Allegri cade fragorosamente per 0-1 contro un Parma eroico, capace di capitalizzare al massimo l’unica vera amnesia difensiva del “Diavolo”. La rete di Troilo all’80’, convalidata dopo un’estenuante revisione al VAR, non sancisce solo la fine di un’imbattibilità casalinga durata ventiquattro turni, ma scrive probabilmente la parola fine sulle residue speranze scudetto dei meneghini. Con l’ Inter ormai distante dieci lunghezze, il sodalizio rossonero deve guardarsi alle spalle, trovando conforto solo nei passi falsi di Juventus e Napoli per blindare una zona Champions che, dopo stasera, appare meno scontata del previsto. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Che spavento per Loftus-Cheek: crolla a terra dopo un durissimo scontro con Corvi. L'uscita in barella tra gli applausi di San SiroForte scontro tra la testa del centrocampista del Milan e quella del portiere del Parma in uscita: ha la peggio l'inglese che resta a terra stordito prima di lasciare il campo in barella tra gli appla ... corrieredellosport.it
Siamo con il postpartita di #MilanParma Da San Siro @SimoneCristao, @_BeatriceSarti e @JackMirandola21 In collegamento Mister @EmanueleBottoni e @MicheleTossani x.com
Gol convalidato… nessuna ostruzione su Maignan. Parma avanti a San Siro. #acmilan Commenti - facebook.com facebook