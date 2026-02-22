Parma meraviglia a San Siro | Troilo stende il Milan

Troilo ha segnato un gol decisivo su corner all'80, portando il Parma a vincere a San Siro contro il Milan. La rete, inizialmente annullata, è stata convalidata dal VAR dopo quattro minuti, regalando ai crociati una vittoria inaspettata. La partita ha visto un grande equilibrio tra le due squadre, con il Parma che ha sfruttato al meglio una delle poche occasioni nitide. La squadra di Parma conquista tre punti importanti in trasferta.

I crociati battono i rossoneri con un gol a 2 minuti dal 90esimo. La rete prima annullata e poi concessa dopo l'intervento del Var Meraviglia Parma a San Siro. I crociati sbancano Milano battendo il Milan con un gol di Troilo su corner all'80': gol annullato e poi convalidato dal VAR dopo 4 minuti. Una partita in cui il Milan attacca, fatica a creare occasioni nitide nel primo tempo e spinge ancora di più nella ripresa, senza trovare la rete (palo di Leao sullo 0-0). Il Parma, molto ben messo in campo, tiene comunque molto bene il campo e non dà mai la sensazione di soffrire oltre il limite di guardia la pressione dei rossoneri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10Il Milan subisce una sconfitta sorprendente contro il Parma, che segna il gol decisivo di Troilo al 75°.

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, a San Siro passano i ducali! La decide il gol di TroiloTroilo ha segnato il gol decisivo durante la partita tra Milan e Parma, provocando la vittoria dei ducali.

Il Milan perde 0-1 contro il Parma a San Siro e ferma la striscia di risultati utili consecutivi Le pagelle della nostra redazione x.com

Gol convalidato… nessuna ostruzione su Maignan. Parma avanti a San Siro. #acmilan Commenti - facebook.com facebook