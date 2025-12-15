Serie B Palermo e Venezia scalano la classifica! Le due favorite estive del campionato cadetto riemergono dopo un avvio complicato

Palermo e Venezia, due delle principali candidate alla promozione in Serie B, ritrovano slancio dopo un avvio difficile. Le due squadre, che avevano ambizioni di vertice, stanno risalendo la classifica e rafforzando le proprie posizioni nel campionato cadetto, puntando a recuperare terreno e riconfermare il proprio ruolo nel torneo.

Serie B, dopo un avvio a sorpresa il campionato cadetto ritrova le sue favorite: Palermo e Venezia risalgono la classifica e puntano alla promozione Dovevano dominare, come il Sassuolo l’anno scorso. Palermo e Venezia, corazzate costruite per la Serie A, in estate erano le favorite assolute. Invece, la Serie B si è rivelata, come sempre, . Calcionews24.com

