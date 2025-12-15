Serie B Palermo e Venezia scalano la classifica! Le due favorite estive del campionato cadetto riemergono dopo un avvio complicato

Palermo e Venezia, due delle principali candidate alla promozione in Serie B, ritrovano slancio dopo un avvio difficile. Le due squadre, che avevano ambizioni di vertice, stanno risalendo la classifica e rafforzando le proprie posizioni nel campionato cadetto, puntando a recuperare terreno e riconfermare il proprio ruolo nel torneo.

© Calcionews24.com - Serie B, Palermo e Venezia scalano la classifica! Le due favorite estive del campionato cadetto, riemergono dopo un avvio complicato Serie B, dopo un avvio a sorpresa il campionato cadetto ritrova le sue favorite: Palermo e Venezia risalgono la classifica e puntano alla promozione Dovevano dominare, come il Sassuolo l’anno scorso. Palermo e Venezia, corazzate costruite per la Serie A, in estate erano le favorite assolute. Invece, la Serie B si è rivelata, come sempre, . Calcionews24.com Palermo-Venezia 0-0 | Pareggio a reti bianche al Barbera | HIGHLIGHTS Serie BKT Serie B, al via la 16ª giornata: si parte con Palermo-Samp. Fari puntati su Venezia-Monza - Si alzerà questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio. tuttomercatoweb.com

Serie B, 16ª giornata: in alto volano tutte tranne il Monza - La sedicesima giornata di Serie B si è conclusa ieri, e sembra proprio che i valori del campionato inizino a delinearsi. forzapalermo.it

TrmWeb.it. . Serie B - Tris di vittorie, Palermo in risalita: il parere di Brandaleone e Morello a "Zona Vostra" - facebook.com facebook

Il #Palermo cerca lo scatto da Serie A con #Pohjanpalo x.com