Assisi per la prima volta l’ostensione delle spoglie di San Francesco | attesi 450mila pellegrini

L’ostensione delle spoglie di San Francesco ad Assisi attira 450mila pellegrini, attirata dall’occasione di venerare il santo. La presenza massiccia di visitatori si spiega con la prima esposizione pubblica delle reliquie nella città umbra, un evento che non si ripete da secoli. Le strade del centro storico si riempiono di fedeli provenienti da tutto il mondo, tutti desiderosi di partecipare a questa cerimonia storica. La città si prepara a vivere una giornata intensa e carica di emozioni.

L’evento che si apre oggi ad Assisi rappresenta uno dei momenti più significativi della storia religiosa e civile contemporanea, segnando una data destinata a restare impressa nella memoria collettiva. Per la prima volta in assoluto, i fedeli hanno la possibilità di accostarsi direttamente ai resti mortali di San Francesco, il Poverello d’Assisi, in un periodo di ostensione che si estende dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. Questa iniziativa non è solo un atto di devozione, ma il fulcro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo, avvenuta nel 1226. L’organizzazione, curata dal Sacro Convento sotto la guida del custode generale fra Marco Moroni, ha trasformato l’intera città umbra in un immenso cantiere dell’accoglienza, preparandosi a gestire un flusso stimato di 450mila pellegrini provenienti da ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

