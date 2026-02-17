Juve è una figuraccia | il Galatasaray vince 5-2 per gli ottavi servirà un’impresa

Notte amara per la Juventus in Champions League. Nel match d’andata dei playoff disputato a Istanbul, il Galatasaray approfitta dei gravi errori bianconeri e infligge una pesante sconfitta per 5-2. Una partita dai due volti per la Vecchia Signora, brillante nel primo tempo ma crollata clamorosamente nella ripresa. La prima frazione si chiudeva in vantaggio per i bianconeri grazie alla doppietta di Koopmeiners, che rispondeva alla rete di Gabriel Sara, nata da un errore del turco Yildiz. La Juve sembrava controllare il match, mostrando ordine e buona circolazione di palla, con un Galatasaray costretto a inseguire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

