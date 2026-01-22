Controlli catastali | le 200 mila lettere in arrivo dal fisco dopo il Superbonus

A seguito delle recenti agevolazioni edilizie, il fisco avvia controlli sui soggetti beneficiari. Con l’arrivo di circa 200.000 lettere, si verifica la conformità degli immobili rispetto alle dichiarazioni e alle pratiche edilizie. Questi controlli riguardano tutte le tipologie di bonus, tra cui il Superbonus, e mirano a verificare eventuali difformità o irregolarità, garantendo trasparenza e correttezza delle pratiche fiscali e edilizie.

Dopo i bonus edilizi incassati negli ultimi anni è caccia ai disallineamenti sugli immobili. Tra bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni ordinario, oltre al Superbonus, a breve scatteranno i controlli sulle difformità degli immobili. Con possibili novità di legge in arrivo. Dopo la fase uno, dedicata soprattutto a chi ha effettuato lavori con l'ex 110%, si salirà di livello, mettendo nel mirino anche altre situazioni controverse. In totale, l'amministrazione finanziaria tra il 2026 e il 2028 conta di inviare 200mila lettere di compliance ad altrettanti contribuenti. Con un incremento del 200% degli invii nel corso del triennio.

