Saluti romani ad Acca Larenzia Due cesenati prosciolti dal giudice

Il giudice ha deciso il non luogo a procedere per due cesenati coinvolti nel saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia, sostenendo che non ci sono elementi sufficienti per una condanna. La motivazione si basa sulla mancanza di una previsione ragionevole di colpevolezza. La manifestazione si è svolta il 7 gennaio 2024 e ha suscitato molte reazioni tra le forze dell’ordine. I due giovani sono stati prosciolti dopo un lungo iter giudiziario.

"Non vi è una ragionevole previsione di condanna". Con questa motivazione il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per 29 indagati, la maggior parte legati al movimento di estrema destra CasaPound, che il 7 gennaio del 2024 fecero il saluto romano nel corso della commemorazione per i caduti di Acca Larenzia. Nei confronti degli indagati la Procura di Roma contestava la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Tra i 29 indagati (tutti prosciolti) ci sono anche due cesenati 50enni difesi dall'avvocato Riccardo Luzi (foto). Il procedimento venne aperto alcuni giorni dopo l'adunata in una strada non lontano da via Tuscolana.