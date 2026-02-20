Saluti romani ad Acca Larenzia tutti prosciolti

Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha deciso di assolvere 29 persone, tra cui molti appartenenti a CasaPound, coinvolte in un’indagine sui saluti romani fatti il 7 gennaio 2024 davanti all’ex sede dell’Msi in via Acca Larenzia. La cerimonia commemorativa per tre giovani deceduti si è svolta in quel giorno, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La decisione ha fatto seguito a una richiesta di archiviazione presentata dalla procura, che ha valutato insufficienti elementi per proseguire con il processo.

Roma, 20 febbraio 2026 – Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per 29 persone, quasi tutte riconducibili all'area di CasaPound, indagate nell'ambito dell'inchiesta sui saluti romani effettuati il 7 gennaio 2024 davanti all'ex sede dell'Msi in via Acca Larenzia, durante la commemorazione di tre giovani uccisi. Il provvedimento chiude, sul piano processuale, la partita dell'udienza preliminare per gli indagati coinvolti in quella specifica manifestazione. La decisione del giudice e il nodo della "previsione di condanna". Secondo quanto riportato dalle cronache, il giudice ha ritenuto che "non vi è una ragionevole previsione di condanna", formula che, in questa fase, porta al proscioglimento.