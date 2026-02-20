Acca Larenzia tutti prosciolti dal gup per i saluti romani

Il gup di Roma ha prosciolto tutte le 29 persone coinvolte, tra cui molti militanti di Casapound, in seguito all’indagine sui saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi in via Acca Larenzia. La decisione deriva dalla mancanza di prove sufficienti per accusarli di aver compiuto atti illeciti durante la commemorazione di tre giovani uccisi il 7 gennaio 2024. Tra i presenti, alcuni hanno dichiarato di aver partecipato in modo pacifico e senza intenti provocatori. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell'ambito dell'indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti, si contestava la violazione delle leggi Mancino e Scelba alla luce del deposito nell'aprile del 2024 delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che erano intervenute sulla questione del saluto romano. Il giudice dichiarando il non luogo a procedere per gli indagati ha sostenuto che non vi è una ragionevole previsione di condanna.