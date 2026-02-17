Maltempo e crolli | cede una parte del lungomare
Una porzione del lungomare di Torre a Mare, quartiere a sud di Bari, è crollata nella notte a causa del maltempo. La forte pioggia ha indebolito la struttura, portando al cedimento di un tratto di passeggiata che si affaccia sul mare.
Continua l'allarme crolli, unito al maltempo, sulla costa pugliese. Nella notte è crollata una parte del lungomare di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari.
Ancona, cede la falesia sotto i colpi del maltempo: crolli al Passetto, piovono massi e alberi
Torrione, cede il Lungomare: collassa un tratto dei Giardini del Mandorlo
Un cedimento del Lungomare nel quartiere Torrione ha causato il crollo di una parte della pavimentazione nei Giardini del Mandorlo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
