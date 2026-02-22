Saint Moritz trovato senza vita Luciano Capasso | il 25enne era disperso sulle montagne da 5 giorni

Luciano Capasso, 25 anni di Quiliano, è stato trovato senza vita sulle montagne di Saint Moritz dopo essere scomparso cinque giorni fa. La causa della morte sembra essere stata l’esposizione alle condizioni meteo estreme, aggravata dalla tempesta di neve che ha colpito la zona. I soccorritori hanno rinvenuto il corpo in un’area difficilmente accessibile, dove aveva cercato riparo senza successo. La scoperta chiude un’ennesima tragedia in montagna.

Si spegne la fiamma della speranza per il 25enne di Quiliano nella provincia di Napoli, scomparso a Saint Moritz, sorpreso da una bufera di neve. Dopo cinque giorni senza notizie, Luciano Capasso è stato trovato ma senza vita. A darne la triste notizia sono la mamma, Raffaella Grande e il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un’escursione a quota 2700 metri quando, secondo quando è stato possibile apprendere dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento, nessuna notizia e se ne sono perse le tracce fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso cinque giorni fa nelle montagne di Saint Moritz.

Luciano Capasso è morto dopo essere stato disperso per cinque giorni nelle montagne di Saint Moritz.

