Luciano Capasso trovato morto il 25enne di Napoli era disperso da 5 giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso cinque giorni fa nelle montagne di Saint Moritz. La causa della morte sembra essere un incidente durante un’escursione, che ha impedito il suo ritorno. I soccorritori hanno individuato il suo corpo in un’area impervia e ghiacciata, rendendo difficile il recupero. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che avevano atteso notizie con ansia.

© Ilmessaggero.it - Luciano Capasso trovato morto, il 25enne di Napoli era disperso da 5 giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz

Purtroppo è stato trovato senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce. Ex militare «Luciano non era uno sprovveduto, - fa sapere l'avvocato Pisani - anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme.