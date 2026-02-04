Keyshawn punta ai grandi nomi dei pesi welter dopo la vittoria su Ortiz
Dopo la vittoria su Ortiz, Keyshawn Davis si propone di affrontare i grandi nomi dei pesi welter. Il suo obiettivo è salire di livello e conquistare una posizione di rilievo nel panorama internazionale. Ora punta a incontri importanti per dimostrare tutto il suo valore.
Keyshawn Davis sta tracciando una strada definita nel welterweight, mirata a incontri di rilievo e a una posizione stabile nel medio periodo. Dopo il KO al 12° round su Jamaine Ortiz il 31 gennaio al Madison Square Garden, l’atleta ha espresso l’intenzione di disputare tre match nel 2026, mantenendo ritmo e visibilità nonostante un periodo di inattività. La sfida rimane però di natura meramente sportiva e commerciale: trovare accordi concreti con avversari disposti a garantire valore, rischio e ricompense adeguate. Davis ha indicato tre possibili avversari come tappe post-Ortiz: Devin Haney, Lewis Crocker e Dalton Smith. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
