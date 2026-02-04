Dopo la vittoria su Ortiz, Keyshawn Davis si propone di affrontare i grandi nomi dei pesi welter. Il suo obiettivo è salire di livello e conquistare una posizione di rilievo nel panorama internazionale. Ora punta a incontri importanti per dimostrare tutto il suo valore.

Keyshawn Davis sta tracciando una strada definita nel welterweight, mirata a incontri di rilievo e a una posizione stabile nel medio periodo. Dopo il KO al 12° round su Jamaine Ortiz il 31 gennaio al Madison Square Garden, l’atleta ha espresso l’intenzione di disputare tre match nel 2026, mantenendo ritmo e visibilità nonostante un periodo di inattività. La sfida rimane però di natura meramente sportiva e commerciale: trovare accordi concreti con avversari disposti a garantire valore, rischio e ricompense adeguate. Davis ha indicato tre possibili avversari come tappe post-Ortiz: Devin Haney, Lewis Crocker e Dalton Smith. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Keyshawn punta ai grandi nomi dei pesi welter dopo la vittoria su Ortiz

Approfondimenti su Keyshawn Davis

Dopo aver vinto il titolo IBF dei pesi juniorwelter, Kelly guarda ora con interesse a Benn.

La stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium parte con il botto.