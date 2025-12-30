Ucraina Zelensky | Nessuna prova del raid su dacia Putin Mosca irrigidisce il negoziato Bbc | morti 350mila soldati russi

Sul fronte del conflitto in Ucraina, Zelensky ha dichiarato che non ci sono prove concrete del raid su Dacia Putin, mentre Mosca si mostra più rigida nei negoziati. La BBC stima circa 350.000 morti tra i soldati russi. La situazione rimane complessa, con tensioni crescenti e un’atmosfera di sfida alle iniziative di pace internazionali.

I russi "non hanno ancora fornito prove plausibili" del raid, ha denunciato Volodymyr Zelensky con il sostegno dell'Eliseo, che ha parlato di "atto di sfida all'agenda della pace". Il Cremlino invece ha cavalcato l'onda, avvertendo che queste "azioni criminali" sono una pietra tombale sulle trattative. Mostrando di nuovo i muscoli con l'annuncio che i suoi missili Oreshnik, schierati con capacità nucleare in Bielorussia, "sono ora operativi". Intanto la Bbc rivela: negli ultimi dieci mesi le perdite russe sono aumentate più rapidamente che in qualsiasi altro momento dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Zelensky: “Nessuna prova del raid su dacia Putin”. Mosca irrigidisce il negoziato. Bbc: morti 350mila soldati russi Leggi anche: Kiev e l'attacco alla residenza di Putin: 'Nessuna prova'. Bbc: 'Morti in 10 mesi fino a 350 mila soldati russi, +40% rispetto al 2024' Leggi anche: Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell'attacco alla residenza di Putin». La Bbc: fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zelensky: riunione Volenterosi in Francia il 6 gennaio. Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell’attacco a residenza di Putin; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; 'Kiev ha attaccato una residenza di Putin'. Zelensky: 'Sono bugie'; Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese. Ucraina, Kiev denuncia: 'Nessuna prova del raid sulla dacia di Putin' - Von der Leyen: 'L'adesione all'Ue è un vantaggio per Kiev e per l'Europa' (ANSA) ... ansa.it

Zelensky: riunione Volenterosi in Francia il 6 gennaio. Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell’attacco a residenza di Putin» - Per il premier polacco Donald Tusk la pace in Ucraina è “all’orizzonte” per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, e un risultato chiave dei recenti negoziati è la dichiarazio ... ilsole24ore.com

Ucraina: "nessuna prova del raid sulla dacia", il 6 vertice europeo - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Arianna Farinelli, politologa, sul decreto Ucraina e gli aiuti a Zelensky - facebook.com facebook

#Tg2000, #30dicembre 2025 - ore 12 #Ucraina #Russia #Trump #Zelensky #Putin #Odessa #Hamas #Israele #Gaza #Cina #Taiwan #Manovra #Pensioni #Finevita #Campobasso #PapaLeoneXIV #Saldi #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.