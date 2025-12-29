Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Ieri telefonata Trump-Putin hanno esaminato i 20 punti del piano di pace news in diretta

Aggiornamenti di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina. È stata confermata una telefonata tra Trump e Putin, durante la quale hanno discusso i 20 punti del piano di pace. Segui le ultime notizie sui negoziati e gli sviluppi in corso, in un quadro di informazione obiettiva e puntuale.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro tra team Kiev-Usa la prossima settimana” x.com

Sigfrido Ranucci. . Ci siamo fermati alla narrazione della guerra in ucraina e del genocidio a Gaza, nulla sappiamo dei 40 paesi straziati dalle guerre o da conflitti interni. La violenza colpisce il 17% della popolazione mondiale. Circa una persona su sei. La fot - facebook.com facebook

