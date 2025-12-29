Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Ieri telefonata Trump-Putin hanno esaminato i 20 punti del piano di pace news in diretta
Aggiornamenti di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina. È stata confermata una telefonata tra Trump e Putin, durante la quale hanno discusso i 20 punti del piano di pace. Segui le ultime notizie sui negoziati e gli sviluppi in corso, in un quadro di informazione obiettiva e puntuale.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Passi avanti verso un accordo nell'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky, ma i punti chiave restano ancora irrisolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro Kiev-Usa la prossima settimana”. Macron: “A inizio gennaio riunione dei Volenterosi”; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: siamo più vicini alla pace. Donbass uno dei nodi, ma ci stiamo avvicinando a un accordo.
