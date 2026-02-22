Rugby Francia-Italia Sei Nazioni 2026 | le formazioni e dove vedere la sfida in tv

La partita tra Francia e Italia si gioca oggi alle 16:10, causando grande attesa tra gli appassionati di rugby. La sfida si disputa a Parigi, dove le due squadre si affrontano nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. Le formazioni si preparano a scendere in campo in un match che promette emozioni intense. Gli spettatori potranno seguire l’incontro anche in TV, garantendo a tutti la possibilità di seguire questa importante sfida.

Orario e sede della sfida. Oggi, domenica 22 febbraio, alle 16:10, si disputerà Francia-Italia per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. L'incontro avrà luogo alla Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy di Lille, teatro di un emozionante pareggio tra le due squadre nel 2024, concluso 13-13 con il rammarico per il palo colpito da Paolo Garbisi. Il percorso delle due squadre. Gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada arrivano a questo match dopo un esordio vincente contro la Scozia (18-15) grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, e una sconfitta combattuta contro l'Irlanda (20-13), dimostrando di essere una squadra competitiva.

