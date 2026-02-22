Rubavano i furgoni per caricare slot e cambiomonete | arrestati

Una banda di ladri è stata arrestata dopo aver rubato furgoni per caricare slot e cambiomonete. Il furto è stato scoperto quando le forze dell'ordine hanno intercettato i veicoli in fuga, bloccandoli in un'area periferica. Gli investigatori hanno trovato durante la perquisizione strumenti e dispositivi usati per il furto. Le auto erano state modificate per facilitare i colpi notturni, e gli oggetti rubati sono stati recuperati sul posto. La questione rimane sotto approfondimento.

Un’operazione fulminea, scattata nel cuore della notte, tra venerdì e sabato ha messo fine alla corsa di una banda di professionisti del furto. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi, insieme ai colleghi di Ancona, hanno arrestato in flagranza tre uomini di nazionalità rumena di 30, 39 e 44 anni, già noti alle forze dell’ordine per una lunga scia di colpi messi a segno nell’ultimo periodo tra le Marche e l’Abruzzo. I tre, tutti residenti ad Ancona, sono stati portati nel carcere di Montacuto dove restano in attesa della convalida. Tutto è iniziato alle 2 e mezzo quando è arrivata la segnalazione del furto di un furgone all’interno di una ditta di Loreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fiumicino, rubavano gli alimenti pronti per essere serviti sui voli: arrestatiA Fiumicino, quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per aver compiuto un furto aggravato di alimenti destinati ai voli.

Rubavano veicoli e targhe da utilizzare per compiere furti nel territorio, colti sul fatto e arrestati tre uominiTre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato veicoli e targhe per compiere furti nel territorio.

