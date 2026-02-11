Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri di Roma hanno arrestato tre persone per furti d’auto tra Centocelle e la Tiburtina. Due operazioni diverse, condotte dal Nucleo Radiomobile, hanno sorpreso i ladri in flagranza. La lotta ai reati predatori in città si intensifica, con controlli e arresti che puntano a ripristinare la sicurezza nelle zone più colpite.

Giro di vite dei Carabinieri contro i reati predatori nella Capitale. Nelle ultime 24 ore, due distinte operazioni condotte dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno portato all’arresto di tre persone sorprese in flagranza di reato tra il quartiere Centocelle e la zona della Tiburtina. Operazione in Via Tiburtina. Lo scorso pomeriggio, verso le 16:30 circa, su via Tiburtina, i Carabinieri hanno intercettato due romani di 58 e 56 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre si allontanavano a bordo di una Smart For-Two, rubata poco prima ad un giovane che era andato a casa di un’amica per organizzare la propria festa di compleanno per il giorno seguente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sicurezza e controllo del territorio, tre arresti per furti d’auto nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, Borgo Incoronata ha registrato quattro tentativi di furto di auto, di cui uno riuscito, in un'area condominiale recintata.

Nelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato dieci persone sospettate di aver messo a segno furti e rapine tra il centro e il litorale.

