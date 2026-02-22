Rubate le piante dall’area riqualificata

I ladri hanno sottratto le piante appena piantate nell’area di via Roma, causandone il furto subito dopo l’intervento di riqualificazione. Durante la notte tra venerdì e sabato, sconosciuti hanno portato via le nuove essenze installate nei giardini comunali. Le piante, posizionate per abbellire il quartiere, sono state trafugate poco dopo essere state messe a dimora. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ladri in azione nelle aiuole e nei giardini comunali: rubate le piantine appena messe a dimora. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno sottratto le nuove essenze collocate nell’area di via Roma (nella foto), recentemente riqualificata. Un episodio che ha suscitato sconcerto e indignazione. "Si tratta di un gesto meschino che offende non solo chi ha lavorato per mesi per migliorare il volto del nostro centro, ma l’intera comunità", ha dichiarato il sindaco Davide Serranò. "È bene ribadire che parliamo di arredi urbani acquistati con denaro pubblico, cioè con i soldi di tutti: di chi amministra, di chi ruba e di chi ogni giorno agisce con senso civico e rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

