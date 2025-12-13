L’area del Duomo riqualificata? Sì ma i costi sono raddoppiati

L'area del Duomo è stata riqualificata, migliorando l'aspetto urbano e funzionale dello spazio. Tuttavia, i costi dei lavori sono raddoppiati rispetto alle stime iniziali, sollevando critiche sulla gestione del progetto. Un intervento che si rivelato utile, ma segnato da problematiche finanziarie e di tempistica.

"L’area di fronte al Duomo è stata senza dubbio riqualificata in modo efficace. L’opera era necessaria per la città, ma la gestione è stata imbarazzante su costi e tempi. Non possiamo accettare che l’assessore Marco Vincenzi tenti di mascherare, con polemiche di facciata, gli enormi problemi di trasparenza e di gestione che hanno caratterizzato questo progetto. Tempi e costi raddoppiati, sono imbarazzanti". Tuona Tommaso Corradi, segretario del Partito Democratico di Bondeno, dopo gli attacchi dell’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi: "Avrebbe fatto meglio ad evitare polemiche sterili", contrattacca. Ilrestodelcarlino.it

LA COLAZIONE AL CHRISTMAS VILLAGE! Domani in occasione del mercato del giovedì l’area Christmas Village sarà aperta per una pausa ristoro. Zona Duomo Chioggia! - facebook.com facebook