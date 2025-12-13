L’area del Duomo riqualificata? Sì ma i costi sono raddoppiati

L'area del Duomo è stata riqualificata, migliorando l'aspetto urbano e funzionale dello spazio. Tuttavia, i costi dei lavori sono raddoppiati rispetto alle stime iniziali, sollevando critiche sulla gestione del progetto. Un intervento che si rivelato utile, ma segnato da problematiche finanziarie e di tempistica.

"L’area di fronte al Duomo è stata senza dubbio riqualificata in modo efficace. L’opera era necessaria per la città, ma la gestione è stata imbarazzante su costi e tempi. Non possiamo accettare che l’assessore Marco Vincenzi tenti di mascherare, con polemiche di facciata, gli enormi problemi di trasparenza e di gestione che hanno caratterizzato questo progetto. Tempi e costi raddoppiati, sono imbarazzanti". Tuona Tommaso Corradi, segretario del Partito Democratico di Bondeno, dopo gli attacchi dell’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi: "Avrebbe fatto meglio ad evitare polemiche sterili", contrattacca. Ilrestodelcarlino.it

