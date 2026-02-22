Rubano gioielli ai cadaveri a processo 7 operai comunali di Milano | Spartiti 3mila euro trovati nel materasso

Sette operai comunali di Milano sono stati coinvolti in un furto di gioielli dai cadaveri, motivato dalla scoperta di circa 3.000 euro nascosti nel materasso di un defunto. Le indagini hanno portato alla luce il coinvolgimento degli operai, che avrebbero approfittato delle tumulazioni per arraffare oggetti di valore. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, mentre si attende il giudizio definitivo. La vicenda si è svolta nel cimitero di Milano, dove sono state trovate tracce dei furti.

Sette operai del Comune di Milano sono accusati di furto, ricettazione e in due casi di favoreggiamento. Tra il 2024 e il 2025 avrebbero rubato ai cadaveri di cui si dovevano occupare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il giallo dei sei cadaveri trovati in montagna: il caso “senza precedenti” in BulgariaUna scoperta scioccante in Bulgaria: sei persone sono state trovate morte in due episodi distinti sulle montagne del paese.

Fa prostituire la fidanzata per 100 euro e partecipa anche lui ai rapporti: “clienti” trovati con annunci onlineUn uomo di 57 anni coinvolgeva la fidanzata in attività di prostituzione, ricevendo 100 euro a incontro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Milano, rubavano gioielli ai morti in obitorio: indagati sei dipendenti comunaliSei dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Milano sono indagati dalla procura con le accuse di furto e ricettazione perché sospettati di aver rubato oro e gioielli da alcuni cadaveri. I sei, due ... blitzquotidiano.it

Domenica 15 febbraio | ore 18:00 Banca Annia Padova Logimatic Ozzano PalaRubano - Rubano (PD) | Rensi Gioielli La gara sarà disponibile esclusivamente in differita nel nostro canale #Youtu - facebook.com facebook

#Cronaca Torre Annunziata: rubano in gioielleria. La Polizia di Stato trae in arresto due soggetti x.com