Fa prostituire la fidanzata per 100 euro e partecipa anche lui ai rapporti | clienti trovati con annunci online
Un uomo di 57 anni coinvolgeva la fidanzata in attività di prostituzione, ricevendo 100 euro a incontro. La coppia cercava clienti attraverso annunci online, con l'accordo che anche lui partecipasse ai rapporti. L'indagine ha portato alla luce un caso di sfruttamento e coinvolgimento in pratiche illecite tra partner.
