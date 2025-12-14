Fa prostituire la fidanzata per 100 euro e partecipa anche lui ai rapporti | clienti trovati con annunci online

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 57 anni coinvolgeva la fidanzata in attività di prostituzione, ricevendo 100 euro a incontro. La coppia cercava clienti attraverso annunci online, con l'accordo che anche lui partecipasse ai rapporti. L'indagine ha portato alla luce un caso di sfruttamento e coinvolgimento in pratiche illecite tra partner.

Un uomo di 57 anni faceva prostituire la compagna per 100 euro a incontro: tutto a patto che anche lui partecipasse al sesso. Ora si trova in carcere con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Fanpage.it

