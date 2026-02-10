Il giallo dei sei cadaveri trovati in montagna | il caso senza precedenti in Bulgaria

Una scoperta scioccante in Bulgaria: sei persone sono state trovate morte in due episodi distinti sulle montagne del paese. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma il caso ha già attirato l’attenzione di molti. Un procuratore ha definito l’episodio come “senza precedenti”, paragonandolo alla serie tv “Twin Peaks”. La polizia sta lavorando per fare luce su questa vicenda misteriosa.

Sei persone sono state trovate morte sulle montagne della Bulgaria in due diversi episodi collegati. Un caso che un procuratore ha paragonato alla serie cult degli anni Novanta, "Twin Peaks" del compianto David Lynch.

