Il mito di Eugenio Monti rivive in Rosso Volante, il film tv – in onda su Rai 1 lunedì 23 febbraio 2026, alla vigilia del Festival di Sanremo – con protagonista Giorgio Pasotti e incentrato sul leggendario campione di bob italiano, venuto a mancare nel 2003. Un racconto che si concentra, in particolare, sulla conquista dell’agognata medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Grenoble disputate nel 1968. Rosso Volante: trama e anticipazioni. Nel 1964, il 36enne Eugenio Monti, campione di bob, ha vinto quasi tutto ma gli manca ancora l’Oro olimpico. Proprio per questo, si pone come obiettivo quello di conquistarlo ai Giochi Olimpici invernali di Innsbruck. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante

Approfondimenti su giorgio pasotti

Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giorgio Pasotti a Firenze interpreta l’Otello https://www.thewaymagazine.it/leisure/otello-a-firenze-con-giorgio-pasotti/ - facebook.com facebook

"Rosso Volante": il film Rai su Eugenio Monti celebra il mito del bob azzurro. Diretto da Alessandro Angeli e interpretato da Giorgio Pasotti, racconta la vita e le imprese del doppio oro olimpico e simbolo di lealtà nello sport. x.com