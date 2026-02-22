Rosicchiava solo la punta del formaggio nei supermercati | beccato dopo una lunga caccia

Un uomo di circa 70 anni ha rubato pezzi di formaggio nei supermercati di Padova, eliminando solo le punte. La sua strategia consisteva nel rosicchiare lentamente i prodotti senza essere notato. La polizia ha monitorato le sue mosse per settimane, raccogliendo prove grazie alle telecamere di sorveglianza. Alla fine, gli addetti alla sicurezza lo hanno sorpreso mentre si aggirava tra gli scaffali con un pezzo di formaggio in mano. La scoperta avviene durante un controllo di routine.

Preso l'assaggiatore seriale che ha eluso per mesi la sicurezza di un noto supermercato di Padova. Dopo mesi di appostamenti, sorveglianza e una caccia all'uomo degna di una serie tv, un uomo di circa 70 anni è stato colto sul fatto e fermato dagli addetti della sicurezza. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, l'assaggiatore seriale della città veneta era ormai diventato una celebrità e il suo metodo di azione ben noto ai dipendenti del market che non sapevano come bloccare la sua azione criminale. Ma cosa faceva l'uomo? Il 70enne – capelli bianchi, occhiali scuri e cappellino – una volta entrato nel supermercato, si dirigeva verso i banchi frigo e lì compiva il suo rito: dopo aver scelto con cura la sua preda, Parmigiano Reggiano o Grana Padano, mangiava esclusivamente la punta degli spicchi di formaggio e poi rimetteva al suo posto la confezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

