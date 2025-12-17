Raid nei supermercati a ridosso della chiusura | denunciato 35enne caccia ai complici

Un blitz notturno tra i corridoi dei supermercati di Novoli ha scatenato il panico, con tre uomini protagonisti di un’azione furtiva che ha lasciato il segno. La polizia ha intercettato e denunciato un 35enne coinvolto, mentre prosegue la caccia ai complici. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini e delle attività commerciali della zona.

