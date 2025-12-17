Raid nei supermercati a ridosso della chiusura | denunciato 35enne caccia ai complici

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blitz notturno tra i corridoi dei supermercati di Novoli ha scatenato il panico, con tre uomini protagonisti di un’azione furtiva che ha lasciato il segno. La polizia ha intercettato e denunciato un 35enne coinvolto, mentre prosegue la caccia ai complici. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini e delle attività commerciali della zona.

raid nei supermercati a ridosso della chiusura denunciato 35enne caccia ai complici

© Lecceprima.it - Raid nei supermercati a ridosso della chiusura: denunciato 35enne, caccia ai complici

NOVOLI – Un vero e proprio “tour del furto” quello messo in atto ieri sera a Novoli, dove una banda composta da tre uomini ha seminato il caos tra le corsie di due noti supermercati della zona. Il blitz è scattato in un orario critico, tra le 19,30 e le 20, a ridosso dell’orario di chiusura.Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Spunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici

Leggi anche: Il raid con svastica e stella di David sotto lo studio del regista Gabbai, denunciato insospettabile: “Perché? Ero in pena per Gaza”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.