A partire da oggi, il Napoli ha avviato i primi contatti con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente fuori dal progetto del Chelsea. Il calciatore, che valuta un trasferimento all’estero, potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa, ancora in fase preliminare, si inserisce nel contesto delle strategie del club per migliorare la squadra.

Il Napoli torna a pensare a Raheem Sterling e avvia i primi contatti con il suo entourage. L’esterno del Chelsea è fuori dal progetto e valuta con interesse un’esperienza lontano dall’Inghilterra. Sterling si avvicina al Napoli. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha spiegato sul suo canale Youtube: “A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, per capire se esistono i margini per avviare concretamente l’operazione. Sono previsti anche contatti diretti tra il club azzurro, il giocatore e il suo entourage, con l’obiettivo di chiarire le intenzioni del Napoli e la direzione che si vorrà dare alla trattativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Sterling (Fabrizio Romano)

