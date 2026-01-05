Nel quartiere San Leonardo nasce Parma Virtual Hub | un nuovo spazio per la creatività digitale

Nel quartiere San Leonardo apre Parma Virtual Hub, un nuovo spazio dedicato alle arti digitali e alla realtà estesa (XR). Il centro si propone come punto di riferimento per la creatività, la condivisione e la sperimentazione, offrendo un ambiente innovativo per professionisti e appassionati interessati alle tecnologie digitali e alle esperienze immersive. Un luogo pensato per favorire lo sviluppo di progetti e idee nel settore delle arti digitali a Parma.

Apre nel quartiere San Leonardo il Parma Virtual Hub, un centro innovativo dedicato alla creatività, alla condivisione e alla sperimentazione nel campo delle arti digitali e della realtà estesa (XR). Pensato per giovani artistei, videomaker, studenti e studentesse, professionistei del settore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Nel quartiere San Leonardo nasce Parma Virtual Hub: un nuovo spazio per la creatività digitale Leggi anche: Leonardo punta sul Sud Est asiatico. A Kuala Lumpur nasce un nuovo hub cyber Leggi anche: “Aggressione in via Paradigna: cresce la paura nel quartiere San Leonardo” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Acilia, piazza San Leonardo diventa pedonale: nuova viabilità e spazi restituiti ai cittadini; Nasce “Nord Ovest Milano”, free press per 200 mila abitanti; Interventi a Cassino nel quartiere di San Bartolomeo; Città al setaccio tra Natale e Capodanno: quasi 1.500 persone controllate e 11 denunciati. Milano, nasce «Un borgo in città»: il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere San Gottardo-Meda - È lo slogan di cittadini, commercianti, artigiani e associazioni che ogni giorno vivono e lavorano nel quartiere di corso San Gottardo e via ... milano.corriere.it Il quartiere San Leonardo senza scuola d'infanzia e senza primaria di quartiere. Il gioco delle tre carte non funziona... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.