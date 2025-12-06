Come l’Italia può diventare il nuovo hub digitale del Mediterraneo
Il funzionamento di internet in tutto il mondo passa da poco più di quattrocento cavi in fibra ottica distesi sui fondali marini. Una rete globale che si estende per quasi 1,3 milioni di chilometri. Circa venticinque di questi cavi si trovano sotto le coste italiane, rendendo il nostro Paese un punto nevralgico della connessione dati. La geografia ha determinato per secoli la storia dell’Italia rendendola il centro del mondo dalla Roma antica al Medioevo. Il mercato è cambiato, ma non la sua logica. A circolare ora sono i dati, la nuova moneta di scambio del digitale e l’Italia ha il potenziale per diventare uno dei maggiori hub digitali del ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
