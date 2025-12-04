Attraversamenti pedonali illuminati | Così aumenteremo la sicurezza

Bellaria punta a rendere più sicuri i suoi attraversamenti pedonali. Dopo i numerosi incidenti registrati negli ultimi anni, la giunta sta ragionando su una serie di interventi mirati lungo i tratti più delicati della viabilità urbana. Al centro del confronto, l’ipotesi di installare attraversamenti illuminati con piccoli led a terra: elementi discreti, esteticamente puliti, ma capaci di aumentare significativamente la visibilità serale. "Sono soluzioni decorose e utili, che permettono agli automobilisti di percepire prima la presenza del pedone" spiega il vicesindaco Francesco Grassi. La priorità è via Ravenna, uno degli assi più trafficati della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attraversamenti pedonali illuminati: "Così aumenteremo la sicurezza"

