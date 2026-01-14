La Befana della polizia ha visitato i bambini della Fondazione Danelli, portando regali e un gesto di solidarietà. L’iniziativa, svolta presso la sede di via Caselle, ha rappresentato un’occasione di attenzione e vicinanza nei confronti dei piccoli più fragili. Un momento semplice e sincero, seguito con entusiasmo e curiosità dai bambini, che testimonia l’importanza di iniziative di questo genere per la comunità.

Un’attesa carica di curiosità, domande e sorrisi: così i bambini della Fondazione Danelli hanno vissuto la mattinata di ieri, quando, nella sede di via Caselle, si è tenuta una consegna di doni decisamente speciale portati da una Befana altrettanto speciale. A farle da cornice c’erano infatti gli agenti della Polizia di Stato, protagonisti di un’iniziativa pensata per portare un momento di festa e vicinanza ai bambini con neurodivergenze, autismo e fragilità seguiti dal centro. I piccoli ospiti, intrepidi per l’arrivo dei doni e della Befana - che stava "parcheggiando la scopa" - non hanno perso tempo: prima le domande agli agenti, poi il gioco con canestri, palline, mikado, corse in solitaria e attività di gruppo che hanno animato gli spazi della fondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regali ai bimbi più fragili. Befana della polizia alla Danelli: "Qui per una scelta di cuore"

Leggi anche: La polizia porta il Natale in corsia: regali ai bimbi dell'Oncologia pediatrica del Sant'Orsola

Leggi anche: La Scuola superiore di polizia dedica il Natale ai più fragili

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale, regali ai bimbi a mezzanotte? La pediatra: «Ecco perché è meglio scartarli il mattino dopo» - «La cosa davvero fondamentale è donare ai bambini il proprio tempo libero – spiega all'Adnkronos Bozzola, coordinatrice della Commissione Dipendenze digitali della Società italiana di pediatria (Sip) ... ilmessaggero.it

In visita al Policlinico pompieri e polizia penitenziaria: dolci e regali per i bimbi - facebook.com facebook

#ScattiDiUnTempo Niente carbone ma solo panettoni e tanti regali per i bimbi nella storica festa della #Befana shorturl.at/MtoAV #bambini #Museo #ITesoridellaCaGranda #CaGranda #Heritage #ArchivioStorico #Fototeca #PoliclinicoMi x.com