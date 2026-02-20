Vaticano | seconda visita pastorale di Leone a Roma il Papa domenica a Castro Pretorio
Il Papa Leone XIV ha visitato nuovamente Roma, questa volta per una seconda visita pastorale. Domenica 22 febbraio, il Pontefice si recherà nella basilica del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, affidata ai salesiani di don Bosco. Durante la visita, incontrerà i fedeli e celebrerà una messa. La scelta di questa chiesa sottolinea l’importanza dell’impegno dei salesiani tra i giovani. La cittadinanza aspetta con interesse l’arrivo del Papa in questa zona centrale della città.
Seconda visita pastorale per Papa Leone XIV a Roma. Il Pontefice, domenica 22 febbraio, si recherà nella basilica parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, affidata ai salesiani di don Bosco. Accoglienza e celebrazione liturgica. Il Papa arriverà alle 8:15 e sarà accolto nel cortile, dove lo aspetteranno mille persone, rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali. Ci saranno, tra gli altri, il centro di ascolto, la banca dei talenti, i giovani, i bambini del catechismo e i poveri assistiti dalla parrocchia, insieme a cinque catecumeni che riceveranno i sacramenti nella Veglia di Pasqua.🔗 Leggi su Romadailynews.it
