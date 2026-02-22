Roma centinaia di persone attendono l’arrivo di Papa Leone XIV a Castro Pretorio

Papa Leone XIV ha visitato Castro Pretorio per motivi religiosi, attirando centinaia di fedeli che attendono con entusiasmo il suo arrivo. Le persone si radunano davanti alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, dove il Papa si fermerà per una seconda visita pastorale. Tra bandiere e applausi, i partecipanti mostrano il loro affetto e la speranza di un momento di incontro speciale. La folla si prepara ad accogliere il Papa con calore e partecipazione.

All’ingresso del cortile della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma, dove arriverà Papa Leone XIV, per la seconda visita pastorale nelle parrocchie romane, campeggia uno striscione con la scritta ‘Ciao Papa Leone il Sacro Cuore al Castro Pretorio ti ringrazia’. All’interno del cortile invece sono già presenti centinaia di persone ed è stata esposta un’immagine di Papa Leone XIV e san Giovanni Bosco, il richiamo al fatto che la parrocchia sia salesiana. Tra i fedeli in attesa anche alcune persona senza fissa dimora. Presente anche la comunità di Sant’Egidio. Dalle finestre del cortile sono esposte anche bandiere di diversi Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioPapa Leone XIV visita la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma per una visita pastorale.

Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviatiDomenica 22 febbraio, Papa Leone XIV visiterà Castro Pretorio per incontrare i fedeli della parrocchia del Sacro Cuore.

