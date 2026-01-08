Roma | record presente per polo Eur oltre 1,5 milioni presenze in 2025

Nel 2025, il polo Eur di Roma ha registrato oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un nuovo record di afflusso e ricavi. La maggior parte delle strutture, controllate per il 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il restante 10% da Roma Capitale, conferma l’importanza di questa area come punto nevralgico per il territorio e il settore.

Il 2025 si è concluso “con un nuovo record di presenze e di incassi nelle strutture gestite da Eur Spa, di cui il 90 per cento è sotto il controllo del ministero dell’Economia e delle finanze, mentre il restante 10 per cento è attribuito a Roma Capitale. La Nuvola, il Palazzo dei congressi, il Palazzo dello sport e il parco del Laghetto hanno infatti fatto registrare risultati straordinari. Questo è quanto dichiarato dal presidente di Eur Spa, Enrico Gasbarra, che ha sottolineato come si tratti di un risultato senza precedenti per l’azienda. Tale traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro dell’Amministratore Delegato Claudio Carsera, al sostegno dell’intero Consiglio di amministrazione, dei soci e, non per ultimo, al contributo fondamentale di tutti i nostri dipendenti, che desidero ringraziare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

