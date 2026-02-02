Nel 19° anniversario della morte la polizia ricorda Filippo Raciti

Questa mattina, le forze di polizia hanno ricordato Filippo Raciti nel 19° anniversario della sua morte. Raciti, commissario della polizia di Stato, perse la vita durante gli scontri allo stadio Massimino il 2 febbraio 2007, dopo una partita tra Catania e Palermo. La commemorazione si è svolta nel rispetto della memoria del funzionario, con applausi e momenti di silenzio.

È stato ricordato, questa mattina, il commissario della polizia di Stato Filippo Raciti, in occasione del 19° anniversario della sua morte, avvenuta il 2 febbraio 2007, durante gli scontri registrati nel corso dell’incontro di calcio Catania-Palermo allo stadio Massimino. Il questore di Catania Bellassai, insieme al vicario del prefetto, alle più alte autorità civili e militari e a tanti poliziotti, ha voluto rendere omaggio alla memoria del compianto Filippo Raciti, stringendosi attorno ai suoi familiari. La giornata commemorativa è stata scandita in tre momenti. In particolare, alle ore 9.00 il questore ha deposto una corona d’alloro sulla tomba di Filippo Raciti al cimitero di Acireale, alla presenza dei familiari e di una rappresentanza di poliziotti della questura, del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale e del X reparto mobile, ultimo ufficio in cui Raciti ha prestato servizio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

