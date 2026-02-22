Pronostico Roma-Cremonese | occasione gigantesca nel fortino Olimpico

La partita tra Roma e Cremonese si gioca domenica alle 20:45, perché la squadra ospite cerca punti importanti per salvarsi. La Roma punta a consolidare la posizione in classifica, sfruttando il vantaggio del suo stadio. I giallorossi vogliono approfittare delle difficoltà della Cremonese per ottenere una vittoria convincente. La sfida si svolge nel prestigioso stadio Olimpico, dove i tifosi si preparano a sostenere la propria squadra. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali.

Roma-Cremonese è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In questo weekend di campionato la Roma ha una ghiotta occasione, da sfruttare a tutti i costi. Prima della sfida con la Cremonese, infatti, sono in programma due scontri diretti incrociati, Juventus-Como e Atalanta-Napoli, squadre che stanno battagliando coi giallorossi per un posto nella prossima Champions League. Battendo i lombardi, dunque, gli uomini di Gian Piero Gasperini possono fare dei significativi passi in avanti per quanto riguarda la lotta per rientrare tra le prime quattro e garantirsi un pass per la competizione più prestigiosa del continente, che la Lupa non gioca ormai dal lontano 2019. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

