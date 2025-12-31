Roma Cristante | Con l’Atalanta servirà una grande prova L’obiettivo è la Champions

Bryan Cristante, centrocampista dell’Atalanta, sottolinea l’importanza di una prestazione di alto livello contro la sua ex squadra. In questa prima parte di stagione, Cristante si conferma uno dei giocatori più affidabili per Gasperini, con l’obiettivo di ottenere risultati che possano avvicinare la squadra alla qualificazione in Champions League. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare il valore del gruppo e perseguire obiettivi ambiziosi.

In questa prima parte di stagione Bryan Cristante fa parte di quella schiera di giocatori praticamente intoccabili per Gian Piero Gasperini. Nella prima gara del 2026 il classe ’95 proverà a trascinare la Roma verso il successo contro la sua ex squadra. Proprio dall’ Atalanta è partita l’intervista rilasciata a Sky Sport: “Solo ricordi belli. Sono arrivato da due esperienze non super positive, lì c’è stato il boom, abbiamo fatto ottimi risultati. Mister Gasperini ebbe l’intuizione di farmi giocare da incursore. Da il massimo per far rendere tutti”. Proprio riguardo il tecnico e la formazione nerazzurra: “Ho trovato lo stesso mister, sempre carico, con grande conoscenza del gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Totti: "Roma-Inter una battaglia. Lautaro o Dybala? Servirà… Cristante"

