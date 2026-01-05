Risse spacciatori e pregiudicati | chiuso per 10 giorni un bar di Pescantina

Un bar di Pescantina, situato in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato temporaneamente chiuso per 10 giorni. Il provvedimento, firmato dal questore di Verona, è stato adottato a seguito di episodi di risse, presenza di spacciatori e pregiudicati nel locale. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori situazioni di illegalità nella zona.

Un locale situato in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pescantina, dovrà restare chiuso per 10 giorni, in seguito al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, che è stato firmato nella mattinata di lunedì dal questore di Verona.

