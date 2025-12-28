Limbiate bar chiuso per 15 giorni dopo risse e aggressioni

A Limbiate, un bar è stato chiuso per quindici giorni a partire dal 23 dicembre, a seguito di una serie di episodi di risse e aggressioni. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti, in risposta alle segnalazioni delle autorità e alle preoccupazioni della comunità locale.

È scattata il 23 dicembre la chiusura per quindici giorni di un bar di Limbiate, al centro di una serie di gravi episodi che hanno allarmato cittadini e forze dell’ordine. I carabinieri della stazione locale hanno notificato ed eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività, disposto nei giorni precedenti dalle autorità competenti per motivi di ordine . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

