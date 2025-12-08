Seconda categoria ancora una rissa tra giocatori | preparatore dei portieri finisce in ospedale
Ancora aggressioni nei campi di calcio. E' successo ieri sul terreno di gioco dove era in corso l'incontro tra la Saponarese e La Cantera Futbol valido per il torneo di Seconda categoria di calcio. A pochi minuti dal termine della sfida sul risultato di 1-2 il parapiglia. Per futili motivi legati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
San Buono - Risultati e marcatori della 12ª giornata nel girone B di Seconda Categoria Tutti i risultati e le notizie sportive ? https://chiaroquotidiano.it/sport/ - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, stretta sul calcio violento nelle giovanili: Daspo anche ai giocatori minorenni dopo la rissa in cammpo - Dopo che le sole sanzioni sportive si sono rivelate insufficienti a fermare il fenomeno, vengono adottati ... msn.com scrive