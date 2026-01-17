Bastia Umbra rissa con ascia e zappa tra minori stranieri | due in ospedale

A Bastia Umbra, due minori stranieri sono rimasti feriti in una rissa che ha coinvolto l’uso di armi improprie, tra cui un’ascia e una zappa. L’episodio, avvenuto tra giovani, ha causato lesioni serie a entrambi, con necessità di punti di sutura e ricovero ospedaliero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sul contesto in cui si sono svolti i fatti.

Sul posto è intervenuto la Polizia di Stato. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alle scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine straniera, si sono affrontati nel piazzale a pugni, calci e utilizzando armi improprie, procurandosi ferite serie, con punti di sutura e trauma cranico. Uno dei ragazzini, un 16enne, sarebbe stato ferito alla testa con un colpo di accetta da parte di un coetaneo. La madre del 16enne, assistita dall'avvocato Saschia Soli, ha deciso di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Il ragazzo ha riportato anche un trauma cranico con sospetta frattura alla calotta cranica, è stato dimesso, ma rimane sotto controllo.

