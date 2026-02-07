Questa mattina a Piacenza, la polizia è intervenuta due volte nello stesso giorno. La prima volta per fermare un giovane che aveva tentato di rubare una bici in pieno centro. Poco dopo, gli agenti sono intervenuti in un locale dove si era scatenata una rissa con un coltello. Alla fine, uno dei coinvolti è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato per porto di armi. Due episodi che hanno movimentato la giornata in città.

Fermato un tentato furto in abitazione e denunciato un giovane per porto di armi: è il bilancio di due distinti interventi condotti dalla Polizia nella città di Piacenza nelle ultime ore. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato arrestato mentre cercava di rubare una bici elettrica, mentre un coetaneo egiziano è stato denunciato dopo una lite in un bar. Due operazioni della Polizia in poche ore Arrestato un giovane tunisino per tentato furto Lite in un bar e denuncia per porto di armi Coltello nascosto e denuncia per porto di armi Due operazioni della Polizia in poche ore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la notte scorsa le Volanti della Questura sono intervenute in via Campagna, a Piacenza, dove era stato segnalato un individuo intento a sottrarre una bici elettrica dal cortile di un condominio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentato furto in pieno centro e rissa con coltello in un locale a Piacenza, due interventi in poche ore

Nel primo pomeriggio di lunedì, un tentativo di furto con scasso in pieno centro a Ravenna è stato interrotto grazie alla prontezza della Polizia Locale e di due cittadini.

