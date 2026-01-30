Caccia all' uomo con coltelli e machete | l' agguato in pieno centro | VIDEO

Questa mattina in pieno centro città si è svolto un episodio di guerriglia urbana. Un gruppo di circa dieci persone ha scagliato coltelli e machete contro un giovane di 20 anni, che ora si trova in fin di vita. La polizia sta cercando di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica. La zona è stata circondata dagli agenti, mentre i soccorsi hanno portato il ferito in ospedale. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e le immagini stanno facendo il giro del web.

Uno scontro tra due fazioni rivali, una attiva nella zona della MontagnolaPiazza VIII Agosto e l'altra nella zona universitaria Un gruppo di circa dieci persone ha dato vita a una "caccia all'uomo" armata di coltelli e machete, terminata con il grave ferimento di un ventenne, soccorso in fin di vita. I carabinieri hanno arrestato cinque cittadini tunisini (tutti intorno ai 20 anni, tra cui un minore) con l'accusa di tentato omicidio. L'agguato è maturato nel mondo dello spaccio di stupefacenti.

